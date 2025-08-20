Más equipos, menos resultados: Otro caso de malgasto estatal

El dinero botado, como se ha verificado en los equipos que la JCE adquirió y no usó, es lo más normal en el Estado. Pero nunca ha pasado nada.

Los perremeístas quieren más cambios en el Gobierno, mientras el PLD ve distracción política en los movimientos. Y ustedes qué piensan.

El elogio de Trump a Zelenski por el traje negro con que asistió a la Casa Blanca por lo menos relajó el ambiente sobre la guerra en Ucrania. ¿No les parece?

Para facilitar el proceso y evitar las excusas, la Cámara de Cuentas elaboró una herramienta para las declaraciones juradas. ¿Y las consecuencias?

Con el patrullaje de Estados Unidos, este país y el resto de la región irán más suave en la batalla contra el narco. Es lo que se supone.

Por más convincentes que parezcan las versiones el caso del prospecto Gustavo Talmaré debe investigarse a fondo para despejar dudas. ¿De acuerdo?

El bastión indígena del expresidente Evo Morales le ha sacado los pies al culparlo del triunfo de la derecha en las elecciones de Bolivia. Dura lección.

Los dueños de partidos minoritarios aliados al Gobierno no suenan en los cambios que se rumoran estos días. ¿Tendrán que resignarse?