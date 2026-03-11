40 Años de El Conde

Su historia se remonta a la época colonial, ligada a la fundación de la ciudad a finales del siglo XV. No nos referimos, por supuesto, al surgimiento, auge económico ni a los hitos arquitectónicos que le dieron el impulso y el aire señorial que aún conserva, sino a las cuatro décadas transcurridas desde su transformación en una calle peatonal, proceso en el que participamos y fuimos testigos excepcionales, con gran orgullo.

Acontecimiento urbano épico que marcó un punto de inflexión en la composición cívica del Santo Domingo primitivo, próximo al descubrimiento del Nuevo Mundo.

Sede del primer ayuntamiento y la primera catedral de América, El Conde está repleto de otras referencias singulares que consagran esta calle como un patrimonio histórico invaluable, digno de todo el elogio y respeto que podamos ofrecerle. O, mejor dicho, de su reconocimiento. Más de 500 años contados y andados en poco más de un kilómetro.

Si los 40 años que nos proponemos celebrar en 2027 no fueran suficientes, aún podemos conmemorar el centenario de la aparición de los primeros edificios Art Déco de hormigón en todo el país, con los primeros ascensores, incluyendo el Edificio Baquero, erigido en 1927.

Actualmente, está repleto de tiendas, pequeñas plazas, hoteles, restaurantes y atracciones turísticas, en El Conde encuentras un marcado contraste entre las tiendas modernas y bien presentadas y la gran cantidad de edificios abandonados. A esto se suma la desordenada disposición de los vendedores ambulantes, que roza el caos.

En medio de este panorama, hay prometedores signos de renovación y cuidado, en particular un amplio y moderno aparcamiento en construcción. Motivo inequívoco de esperanza para la posible restauración histórica y arquitectónica de las fachadas de edificios de considerable apreciación histórica y arquitectónica, con el valor añadido que representa para esta gran plaza comercial al aire libre.

Con poco esfuerzo, El Conde podría recuperar fácilmente su antiguo esplendor, con pequeños cines y una variedad de hoteles, teatros, bares, cafeterías, joyerías, tiendas de marcas y librerías. Hubo un tiempo en que estaba adornada con pinos y otros árboles que le daban un aspecto elegante y bucólico.

Esperamos sinceramente que mañana los pasos y el latido de la multitud que la recorre, entusiasmada y atraída por la novedad de sus decoraciones tropicales, le devuelvan el esplendor de aquellos años de gloria.