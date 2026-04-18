Sin su dominio más abrumador, José Soriano volvió a imponer su consistencia en el montículo y escribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas con otra salida de alto nivel.

El derecho de los Angelinos lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco para convertirse en el primer pitcher en la historia de MLB en registrar al menos cinco aperturas consecutivas al inicio de una campaña permitiendo una carrera limpia o menos y tres hits o menos en cada una.

Pese a otorgar cuatro boletos ante los Padres de San Diego, el dominicano tuvo otra sólida salida, en la que ponchó a ocho bateadores y permitió apenas dos imparables, para apuntarse su quinta victoria de la temporada.

José Soriano agradece a Dios tras dominante salida.

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Soriano, quien presenta una efectividad de 0.28, WHIP de 0.73 y 39 ponches para ser líder de esos encasillados, confía en mantener la consistencia que ha mostrado en este inicio de campaña.

“Me siento seguro de seguir lanzando así”, afirmó Soriano.

El lanzador destacó la importancia de su sincronía con el receptor Logan O’Hoppe.

“Creo en mi receptor y estamos en la misma sintonía. Eso es una parte importante de los resultados que estamos obteniendo”, señaló.

De acuerdo con la analista Sarah Langs, de MLB, el derecho de 27 años se une a los miembros del Salón de la Fama Fernando Valenzuela y Walter Johnson como los únicos pitchers en permitir una carrera limpia o menos en cada una de sus primeras cinco aperturas de una temporada con al menos 15 entradas lanzadas. Valenzuela logró marcas de 0.20 y 0.21 en 1981 y 1985, respectivamente, mientras que Johnson lo hizo en 1913.

Soriano ha permitido apenas 11 imparables en 32.2 entradas de labor, números que lo perfilan como candidato a su primera convocatoria al Juego de Estrellas, de mantener este nivel.

Previo a la temporada, proyecciones de FanGraphs estimaban que terminaría con récord de 11-10, efectividad de 3.86, WHIP de 1.36 y 165 ponches, cifras que podrían quedarse cortas si el dominicano mantiene su actual dominio.