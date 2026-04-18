Decenas de hombres con todo el equipamiento requerido trabajan a toda marcha en el túnel de la Luperón que podría estar listo a finales del mes junio si no hay contratiempos. Jorge González

SANTO DOMINGO.- Un ejército de hombres con uniformes naranja, maquinas pesadas y camiones volteos trabajan al unisonó en una área delimitada por muros New Jersey y barreras de aluminio donde se construye el túnel norte-sur y sur-norte de la avenida Luperón como parte de la solución vial

La excavación del túnel, debajo de La Plaza de la Bandera, en dirección norte-sur ya está terminada ahora se trabaja en los laterales y el piso. Jorge González

Aunque esta obra construida en la intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sería entregada en el segundo trimestre de este año los inconvenientes del clima y la aparición de una enorme tubería lo han demorado y podría ser entregado a finales de junio según declaraciones del ministro de esa entidad, Eduardo Estrella.

La excavación del túnel, debajo de La Plaza de la Bandera, en dirección norte-sur, ya está terminada y ahora se trabaja en los pilotes laterales para sostener los muros de lozas de hormigones de la vía subterránea y en suelo de concreto armado para luego terminar con el asfaltado.

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Esta obra es parte del plan integral del Gobierno para descongestionar el tráfico masivo y los «taponamientos» que históricamente se producen en este punto neurálgico del Gran Santo Domingo, buscando crear un flujo vehicular continuo con las menos interrupciones semafóricas que pueda haber tanto en sentido norte-sur, así como oeste-este.

Características del Túnel

La longitud y extensión total (incluyendo rampas de acceso) se estima en aproximadamente 1.2 km con la parte que pasa bajo la Plaza de la Bandera siendo de unos 360 metros.

Los carriles serán de doble sentido (norte-sur y sur-norte), contando con cuatro carriles expresos (dos por dirección) de 3.65 m de ancho cada uno.

Su estructura incluye la construcción de muros de tipo New Jersey para dividir los carriles por sentidos, y contempla la rehabilitación de vías marginales, sistemas de drenaje y señalización vial. Además, el diseño está pensado para integrarse sin alterar el monumento central de la Plaza de la Bandera.

Antecedentes

La primera etapa de la obra fue entregada en el pasado mes de octubre por el presidente Luis Abinader quien, junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, inauguró el paso a desnivel de la avenida Prolongación 27 de Febrero con Isabel Aguiar, una esperada obra vial que beneficiará a más de 300,000 personas.

Se espera que la segunda etapa de este megaproyecto vial sea entregada por completo para el en el mes de junio de este año. Esta megaobra tiene una inversión significativa (estimada en unos US$83,000,000.00) y busca ser una solución definitiva para la fluidez vial en una de las intersecciones más congestionadas de la capital dominicana.

En un recorrido realizado por un equipo de El Nacional se comprobó que, aunque persisten unos que otros taponamientos a ciertas horas en dirección oeste-este en el recién inaugurado paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con avenida Isabel Aguiar, la situación ha mejorado mucho y podría hacerlo más cuando concluya la obra.