Washington.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) da por hecho que las elecciones en Haití serán después de febrero de 2026, dado que las autoridades del país ven “difícil” cumplir con la fecha programada, declaró este miércoles el secretario general del organismo, Albert Ramdin.

Nueva hoja de ruta para Haití

“Por lo tanto, necesitaremos estructuras de gobernanza legítimas o aprobadas después de febrero de 2026 para acompañar el proceso electoral”, dijo Ramdin al presentar una nueva versión de la Hoja de Ruta para Haití ante el Consejo Permanente de la OEA.

La Hoja de Ruta es un documento elaborado por el organismo panamericano para ayudar a Haití a superar su crisis política y de violencia, mediante el apoyo a sus fuerzas de seguridad y la convocatoria de elecciones democráticas.

Preocupación por el fin del mandato de transición

Ramdin señaló que una de las prioridades de la organización es garantizar la gobernanza en Haití después del 7 de febrero de 2026, fecha en la que concluye el mandato del Consejo Presidencial de Transición.

El presidente del Consejo Electoral de Haití, Jacques Desrosiers, afirmó el martes que es “materialmente imposible” convocar elecciones para esa fecha.

Violencia y seguridad: principal obstáculo

La mayor preocupación de la OEA, explicó Ramdin, es la violencia de las pandillas. Apuntó a que la comunidad internacional debe establecer un liderazgo militar y nombrar un representante especial civil para la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), aprobada recientemente por la ONU para desplegarse en el país caribeño.

Visita pospuesta

También informó que la visita de la OEA a Haití, prevista para finales del mes pasado, no pudo realizarse debido al huracán Melissa, pero aseguró que la intención es viajar a principios de diciembre.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde el inicio de 2022, y más de 4.000 homicidios ocurrieron en el primer semestre de este año, según datos oficiales.