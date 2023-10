A-Rod: «Por supuesto que me molesta»

A Alex Rodríguez le encantaría ver su número 13 retirado por los Yankees de Nueva York y tener un lugar dentro del Monument Park en el Yankee Stadium algún día.

En declaraciones a la radio WFAN en Nueva York, Rodríguez dijo que cree que su trabajo como analista de béisbol de ESPN y Fox ha influido en que el equipo no lo honre.

«Soy demasiado crítico con los Yankees y eso no ayuda en mi caso», dijo Rodríguez, quien señaló que no ha tenido conversaciones sobre el honor con el equipo.

“Pero me pagan por decir la verdad, y si ustedes me hacen una pregunta, les diré exactamente como lo veo y no endulzaré porque quiero que retiren mi número. Si no está retirado, que así sea».

Rodríguez fue traspasado a los Yankees en 2004 y jugó más de 1.500 partidos en 12 temporadas en Nueva York. Mientras estuvo allí, ganó dos premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ayudó a los Yankees a ganar la Serie Mundial de 2009, el título más reciente de la franquicia.

Después de que Rodríguez se retirara en 2016, ningún jugador de los Yankees usó el número 13 hasta que el equipo se lo dio a Joey Gallo, quien fue adquirido en 2021. Esa decisión «no me hizo feliz».

Rodríguez dijo que su relación con los dueños del equipo está «bien», pero recibir el honor más alto que un jugador de los Yankees podría lograr es algo que realmente desea.

«Sí, por supuesto, me molesta», dijo. «Se trata menos de molestias, pero, por supuesto, sería bueno ser reconocido».

Por: Sean Leahy

Yahoo Sports