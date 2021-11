Vigilantes dan golpe al firmar a Seager por 10 años y $325 mm

ARLINGTON – Hace dos décadas, los Vigilantes sorprendieron al mundo del béisbol y rompieron el banco para una superestrella, el campo corto agente libre llamado Alex Rodríguez.

El lunes, Texas lo hizo una vez más, asegurando su cuadro medio en el futuro previsible después de acordar un contrato de 10 años y $ 325 millones con el campo corto Corey Seager, dijeron fuentes a MLB.com, un día después de acordar un contrato de siete años con el jugador de cuadro Marcus Semien.

El club no ha confirmado el acuerdo de Seager, que incluye una cláusula limitada de no intercambio.

Seager, de 27 años, fue el MVP de la Serie Mundial 2020 y la SCLN, ambas celebradas en Globe Life Field en una burbuja debido a la pandemia de coronavirus. Durante la postemporada de ‘20, llevó a los Dodgers a una victoria en la Serie Mundial, registrando una línea de barra de .328/.425/.746 (1.171 OPS).

Pero si bien el acuerdo de Seager es un éxito de taquilla comparable a la firma de Rodríguez, hay una diferencia notable. En 2001, la oficina principal de los Vigilantes no rodeó a Rodríguez de talento para tener éxito.

Aunque Rodríguez dominó en sus tres años en Arlington, incluyendo ganar un Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2003, los Vigilantes terminaron por debajo de .500 en cada una de esas temporadas.

Pero el presidente de operaciones de béisbol Jon Daniels y el gerente general Chris Young estaban decididos a hacer que esta ronda fuera diferente. Ha valido la pena hasta ahora, ya que los Vigilantes supuestamente también agregaron al derecho Jon Gray en un contrato de cuatro años además de Seager y Semien.

«El tamaño del contrato que se le dio a Alex en ese momento, ese no era tanto el problema», dijo Daniels en la conferencia de prensa de fin de temporada de los Vigilantes. “Fue que no era consistente con el resto del plan. No hubo un compromiso continuo para poder construir, ya sea para promover a los jugadores jóvenes y desarrollarlos o para poder agregar a otros jugadores clave externamente. Eso no sucedió realmente.

“No buscamos resolver que un jugador sea la pieza final. Pero estamos buscando jugadores que puedan ser parte de ayudar a cambiar esto y realmente lanzarnos a dónde queremos ir y también que puedan ayudar a nuestros jugadores jóvenes a desarrollarse a medida que llegan aquí».

Seager tiene una historia notable con el manager de los Vigilantes Chris Woodward, quien fue el entrenador de tercera base de los Dodgers de 2016-18. Woodward, a quien Texas extendió recientemente hasta la temporada 2023, enfatizó lo importante que era tener un frente unido con el cuerpo técnico y la oficina principal de cara a la agencia libre.

Seager también se reunirá con el entrenador de bateo de los Vigilantes recién contratado, Tim Hyers, quien fue el entrenador asistente de bateo de los Dodgers de 2016-17. Hyers y el coordinador ofensivo Donnie Ecker han estado en el proceso de revisar los procesos ofensivos de los Vigilantes.

Seager, que cumplirá 28 años en abril, podría ser exactamente el tipo de amenaza ofensiva que los Vigilantes necesitan para volver a la contienda en el Oeste de la Liga Americana. Ha luchado por lesiones en ocasiones, habiendo jugado solo 452 partidos de temporada regular de los 709 posibles en los últimos cinco años, pero ha tenido un impacto en el campo.

Seager, como Semien, sería una mejora ofensiva inmediata incluso si su defensa no es perfecta. Tiene una línea de corte en su carrera de .297/.367/.504 (.870 OPS) y jugó 95 juegos en 2021 después de estar limitado por una fractura en su mano derecha luego de un golpe por lanzamiento. Aun así, redujo drásticamente .306/.394/.521 (.915 OPS) en la temporada regular cuando los Dodgers llegaron a la NLCS, y finalmente perdieron ante los eventuales campeones de la Serie Mundial, los Bravos.

En comparación, los Vigilantes ocuparon el último lugar en MLB en OPS (.670) y porcentaje de embase (.294) y 29 en promedio de bateo (.232) en 2021.

Al contratar a dos agentes libres en el medio del cuadro, los Vigilantes necesitarán hacer algunos cambios. Con Seager y Semien en el medio, las esquinas ahora están cambiando. Isiah Kiner-Falefa mantuvo la posición de campo corto para los Vigilante en 2021, pero es lo suficientemente versátil como para jugar en cualquier lugar del diamante e incluso ganó un Guante de Oro en tercera base en ‘20.

Pero el prospecto número 2 de Texas según MLB Pipeline, el antesalista Josh Jung, debutará en la MLB el Día Inaugural, por lo que no parece probable deslizar a Kiner-Falefa a la esquina caliente a menos que Jung retroceda.

Tener demasiados jugadores de cuadro útiles es un buen problema de cara al 2022, especialmente para un equipo de los Vigilantes que busca evitar una rutina de la era A-Rod. Daniels y Young declararon públicamente la intención del club de gastar dinero en todos los ámbitos este invierno. Han hecho el doble.

Estos dos días pueden haber sido los más grandes, pero los Vigilantes aún pueden tener más en la manga.