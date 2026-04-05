SANTO DOMINGO.– En un operativo policial realizado este domingo en el Ensanche Luperón, fue abatido un presunto delincuente conocido como “Mandrake”, quien era buscado por su supuesta vinculación con el asesinato de un mayor de la Policía Nacional en Villa Juana.

De acuerdo con informes preliminares, agentes policiales ingresaron a una vivienda donde se encontraba Yeison Aníbal Pérez, alias “Mandrake”, produciéndose un enfrentamiento que resultó con su muerte.

Las autoridades indicaron que este caso forma parte de las acciones desplegadas para enfrentar la criminalidad, mientras se esperan mayores detalles oficiales sobre las circunstancias del operativo.

El abatido era señalado como presunto implicado en el asesinato del mayor de la Policía Nacional, Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrido la madrugada de este domingo en la avenida San Martín, en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.