El presidente Luis Abinader ha vuelto a convocar a la clase política y los distintos sectores nacionales a un “gran acuerdo nacional” para encarar los efectos de la crisis global.

Ya al menos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha respaldado la iniciativa del mandatario, pero de antemano se sabe que la oposición, en caso de no rechazarla, condicionará su participación en la discusión.

Pero lo cierto es que solo el incremento de los precios del petróleo, que de 65 dólares el barril se ha colocado por encima de los 100, justifica una respuesta nacional frente al impacto de la crisis en Medio Oriente.

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En el supuesto de que el Gobierno no se haya manejado a la altura de las circunstancias con las medidas que ha tomado, el diálogo es el escenario adecuado para hacer las observaciones de lugar.

Procede aparcar diferencias y colocar el país como interés principal.