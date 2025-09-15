Abinader envía mensaje contundente sobre irregularidades en Senasa

Al ordenar apoderar a la Procuraduría General de la República del informe sobre las supuestas anomalías en Senasa, el presidente Luis Abinader transmitió un contundente mensaje.

Dijo que durante los cinco años que lleva en el poder ha luchado contra la corrupción y la impunidad y que su decisión de llevar al Ministerio Público las alegadas irregularidades en Senasa es una advertencia a sus funcionarios para que no se equivoquen.

Dijo que puede tener buenos amigos, pero jamás cómplices y que en su Gobierno no permitirá ningún tipo de impunidad.

El mensaje del mandatario no puede ser más claro sobre su determinación de no permitir ninguna irregularidad en su administración. Significa que si en Senasa se incurrió en violaciones con el uso de los recursos públicos los responsables tendrán que pagar o atenerse a las consecuencias.