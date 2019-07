Santo Domingo.-El aspirante a la nominación presidencial, Luis Abinader, afirmó este lunes que su inscripción como precandidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “inicia el cambio hacia ese país seguro, justo, democrático, solidario y de oportunidades para todos en que juntos convertiremos a la República Dominicana”.

Abinader arribó a la casa nacional del PRM a las 5::15 de la tarde de este lunes, junto a sus hijas Esther y Graciela, su madre Sula Corona viuda Abinader, Margarita y Mónica Arbaje, madre y hermana de su esposa Raquel Arbaje, quien cumple compromisos en el exterior.

Empezó sus breves palabras dedicando el proceso iniciado hoya su padre, el fallecido José Rafael Abinader, “que soñó siempre con un gobierno eficiente y honesto, siempre honraré su ejemplo como funcionario público y su vida íntegra, de valores y de servicio al país.

“Igual que mi padre, vine a la política a aportar, a contribuir con pasión en busca de soluciones que beneficien al pueblo dominicano. Yo no vengo en mi propio beneficio y el de mi familia, no solo porque no lo necesitamos sino también por los principios éticos enraizados en mi familia.

“Gracias a Dios y a nuestro trabajo hemos tenido una vida exitosa y queremos que las familias dominicanas tengan también la oportunidad de serlo”, puntualizó.

Luego de entregar la documentación correspondiente, Abinader dijo ante una multitud de perremeístas que “inicio el recorrido formal hacia la Presidencia en el 2020, consciente de que el país vive un momento crucial, en el que debemos decidir si nos dejamos seguir arrastrando al abismo de la inseguridad, falta de oportunidades, corrupción y otros males por el que nos llevan los jefes políticos del PLD, o corregimos juntos el rumbo, y construimos el país que nos merecemos”.

“Ha llegado el momento de rescatar nuestra democracia de las manos de quienes desde hace veinte años tienen secuestrado a nuestro hermoso y querido país, aprovechándose de él a sus anchas como si se tratara del patio de su propiedad, mientras decenas de miles de familias no encuentran la manera de progresar dignamente, porque quienes gobiernan se lo quedan todo para ellos.

“Me propongo desde el gobierno del cambio erradicar la permisividad oficial con la delincuencia, la corrupción y la impunidad que se roban el sosiego y los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo enfáticamente bajo un cerrado aplauso de los presentes.

“Hoy iniciamos el cambio trabajando por el crecimiento y la fortaleza del PRM y por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales comprometidas con el Cambio, porque tengo la certeza de que unidos haremos el país diferente al que han dedicado sus mejores esfuerzos generaciones tras generaciones de dominicanos y dominicanas.

“A los perremeístas comprometidos con esta propuesta de Cambio y que desde ya se proyecta será convertida en un plebiscito en nuestro partido, les pido humildad y comportamiento democrático. A los hermanos perremeistas que apoyan otras candidaturas, sigan trabajando por ellas y por el PRM, que les aseguro que después del 6 de octubre nuestra mesa será redonda y sus sillas están reservadas en este gran Equipo del Cambio”.

Exhortó a todos los dominicanos que quieren cambio que continúen confiados respaldándolo, pues en próximo mayo el país todo enfrentará el continuismo del PLD. “Trabajemos juntos por restablecer el orgullo de ser dominicanos y de vivir en un país constructivo, seguro, de gente solidaria, pacífica y buena, en el que todos progresemos.

“Trabajemos juntos por el país justo y solidario con el que nos hizo soñar nuestro líder José Francisco Peña Gómez. Juntos hagámoslo realidad”, concluyó, dedicando bendiciones para todo el pueblo.