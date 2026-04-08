El presidente Luis para asistir de manera urgente a las personas y comunidades que resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada y la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el mandatario, tanto la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) como los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se encuentran operativos en las zonas críticas para brindar auxilio directo a la población más necesitada.

“La DASAC, que surge de la fusión entre el Plan Social y los Comedores Económicos, ya está distribuyendo raciones alimenticias, incluyendo tanto almuerzos calientes como alimentos crudos para las familias damnificadas”, explicó el jefe de Estado durante su intervención.

Tras una visita de supervisión al COE, Abinader aseguró que las autoridades priorizarán la entrega de enseres domésticos a las familias vulnerables que sufrieron pérdidas materiales, identificando a Santo Domingo Oeste como una de las demarcaciones donde las lluvias impactaron con mayor severidad.

Te puede interesar: Meteorólogo Holguín estima 300 milímetros de aguas acumuladas en las seis horas de lluvias; cuestiona al COE

Al ser consultado sobre el balance preliminar de los daños causados por la vaguada, el gobernante aclaró que todavía no se dispone de una cifra definitiva, a que es un evento que está en proceso.

En sus palabras, el Presidente destacó que la actual gestión ha destinado más de 5,000 millones de pesos en el acondicionamiento de cañadas, inversión que asegura ha permitido que los daños de este miércoles fueran menores a años anteriores.

“Anteriormente nunca se habían intervenido más de 8 kilómetros de cañadas; nosotros ya hemos entregado más de 20 kilómetros y actualmente tenemos casi 50 kilómetros adicionales en proceso de ejecución”, subrayó el mandatario para dimensionar el alcance de las obras hidráulicas.

Abinader

Como medida estratégica para optimizar el drenaje pluvial, Abinader recordó que el Gobierno construye un túnel en la avenida Luperón, un punto crítico que históricamente presenta graves dificultades de inundación y circulación vehicular durante los periodos de lluvia.

Abinader sostuvo que el Gran Santo Domingo será priorizado en esta situación climatológico.

Abinader manifestó que la inversión en cañadas es una prioridad fundamental de su administración, destacando que estas obras no solo benefician al casco central, sino que transforman la seguridad y salubridad de las zonas suburbanas del Gran Santo Domingo.

“Estamos invirtiendo; las cañadas son fundamentales en esta parte y fíjense que no es que es una situación que se da en el área central, sino también en la parte suburbana del Gran Santo Domingo”, agregó Abinader.

Durante la rueda de prensa en el COE, el mandatario estuvo acompañado del director del COE, general retirado Juan Manuel Méndez, el ministro de Defensa, teniendo general Carlos Antonio Fernández Onofre, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entre otros.