Las intensas lluvias registradas en el Gran Santo Domingo y en la provincia San Cristóbal durante las últimas seis horas habrían alcanzado los 300 milímetros (mm) de agua acumulada, según estimaciones del meteorólogo Francisco Holguín, provocando inundaciones generalizadas, colapso del drenaje pluvial y serias dificultades en la movilidad urbana.

El ingeniero Holguín explicó a El Nacional que este volumen de lluvia, concentrado en un corto período de tiempo, resulta “demasiado para cualquier suelo”, especialmente tomando en cuenta la saturación previa por las precipitaciones de días anteriores.

Indica que esta situación generó una alta escorrentía superficial (flujo de agua de lluvía), responsable directa de las inundaciones observadas en amplios sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y zonas de San Cristóbal.

“Por la magnitud de lo que he observado, la intensidad de las lluvias y lo que he estado viendo, estimo que unos 300 milímetros han caído en Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional, así como en sectores del Bajo Haina y San Cristóbal”, detalló a este medio.

El especialista explicó que el fenómeno responde a la combinación de varios factores atmosféricos: un flujo de viento cálido y húmedo del este-sureste, junto a corrientes en altura provenientes del oeste —con velocidades de hasta 160 kilómetros por hora— que favorecieron el ascenso de la humedad y la formación de intensas tormentas eléctricas. A esto se suma la incidencia de una vaguada que ha incidido sobre el territorio.

Holguín indicó, además, que localidades como San Cristóbal ya venían de registrar acumulados significativos, con 119 milímetros de lluvia en apenas unas horas el día anterior, lo que agravó la situación actual debido a la saturación del suelo.

Holguín explica causa impacto

El profesional metrológico atribuyó la magnitud del impacto de las inundaciones al deteriorado sistema de drenaje pluvial del Gran Santo Domingo, así como a la alta concentración de asfalto y cemento, factores que reducen la capacidad de absorción del terreno.

En ese sentido, advirtió que este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes debido a los efectos del cambio climático, por lo que urge hacer la ciudad más resiliente mediante intervenciones estructurales, como el saneamiento y adecuación de cañadas.

Meteorólogo Francisco Holguín.

Cuestionamientos al COE

El experto cuestionó la actuación de las autoridades, especialmente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), al considerar que subestimaron el evento atmosférico y no emitieron alertas oportunas.

“Las autoridades se durmieron en los laureles”, afirmó, al señalar que desde la 1:00 de la madrugada los radares meteorológicos ya mostraban núcleos importantes de precipitaciones sobre Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y zonas de San Cristóbal.

Sostuvo que, pese a que la magnitud exacta de las lluvias no estaba prevista, sí existían condiciones suficientes para anticipar un evento significativo, por lo que debieron emitirse alertas desde horas tempranas y recomendar a la población no salir de sus hogares.

Holguín aseguró que desde las 3:00 de la madrugada las instituciones responsables debieron coordinar acciones preventivas, y que a más tardar a las 5:00 de la mañana se debió informar de manera masiva a la ciudadanía sobre el riesgo inminente.

“Hubo tiempo para evitar muchas situaciones si se actuaba con antelación. Alrededor de las 5:00 de la mañana , el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) alertó sobre el desbordamiento del río Lebrón por la autopista Duarte”, enfatizó, al tiempo que criticó la falta de planificación ante eventos recurrentes de esta naturaleza.

Advirtió que las lluvias podrían desplazarse hacia el interior del país en el transcurso del día, afectando provincias como Santiago y Puerto Plata, por lo que llamó a las autoridades y a la población a mantenerse atentos ante posibles nuevas incidencias.