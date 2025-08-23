Hoy ocurrirán aguaceros moderados, tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento en Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y San Cristóbal por la incidencia de una onda tropical informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde los efectos de la onda tropical se sumarán a los asociados al ciclo diurno y seguirán los aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre poblados en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

Al iniciar la noche, estas precipitaciones desaparecerán de manera gradual, esperándose un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico matutino.

A pesar de las lluvias anunciadas las temperaturas máximas seguirán calurosas entre 33 a 36 grados Celsius y en la noche entre 28 a 26 grados, según los registros de la división de Hidrometeorología.

En el pronóstico marino se informó en costa del mar Caribe el oleaje está normal, pero en el océano Atlántico desde cabo San Rafael (La Altagracia) hasta cabo Cabrón (Samaná el oleaje comenzará a deteriorarse paulatinamente mar adentro a partir de esta tarde.

En otro orden Indomet comunicó que está dando seguimiento a dos fenómenos una de ella es una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una vaguada, a unos cuantos cientos de kilómetros al norte de las Antillas Menores con un 80 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

También existe una onda tropical sobre el Atlántico Tropical Central que está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical localizada en el Atlántico Tropical con signos de organización, con 10 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y de 20 % para los próximos 7 días.