Miami, Florida.– El presidente Luis Abinader afirmó ayer que la libertad exige responsabilidad y compromiso, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que enfrentan las sociedades democráticas cuando los ciudadanos ceden sus libertades a cambio de seguridad o comodidad.

El mandatario sostuvo que la libertad “no es un legado garantizado, sino una tarea permanente”, al recibir el prestigioso premio “Champion of Freedom Award” (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), en reconocimiento a su liderazgo visionario y a la implementación de políticas de libre mercado responsables y efectivas.

Durante su discurso en la gala “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, Abinader expresó que asumía la distinción no solo como un reconocimiento, sino también como “una invitación a la reflexión” sobre el verdadero significado de la libertad y su importancia para las democracias modernas.

Resalta el pensamiento de Adam Smith

El jefe de Estado destacó el legado del economista y filósofo Adam Smith, cuya visión inspira el nombre del centro que le otorgó el galardón. Señaló que Smith concebía la libertad económica como una herramienta para promover la dignidad compartida, sustentada en reglas claras, justicia y confianza institucional.

En ese contexto, Abinader aseguró que su gestión ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia, proteger el Estado de derecho y promover la libertad económica como pilares fundamentales para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

El presidente inició su intervención evocando la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, al citar la célebre frase: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, subrayando que la libertad constituye “una condición moral del ser humano” y un principio esencial de la dignidad humana.

Asimismo, recordó las reflexiones del pensador francés Alexis de Tocqueville sobre la importancia de preservar la autonomía individual y fortalecer las convicciones democráticas de los pueblos.

También citó al filósofo Isaiah Berlin para señalar que la libertad auténtica no solo implica la ausencia de imposiciones, sino también la capacidad real de las personas para desarrollarse plenamente. En ese sentido, explicó que el desafío contemporáneo consiste en garantizar tanto la libertad “de” las restricciones como la libertad “para” construir un proyecto de vida digno.

“Crecer es permitir que cada persona construya su propio futuro”

“Crecer no es solo producir más. Crecer es ampliar horizontes. Es permitir que cada persona pueda imaginar y construir su propio futuro”, expresó el gobernante.

Reiteró que la libertad y la prosperidad “no son conceptos en tensión, sino dimensiones inseparables de una misma aspiración humana”.

Abinader advirtió además que la libertad pierde sentido cuando se desvincula del bien común, y afirmó que uno de los grandes desafíos de las democracias es encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la responsabilidad colectiva.

Llama a defender el diálogo y la pluralidad

En la parte final de su intervención, el mandatario exhortó a defender el diálogo, la pluralidad y la búsqueda de consensos, en un contexto internacional marcado por la polarización y la simplificación del debate público.

“Este reconocimiento no lo recibo como un punto de llegada, sino como una responsabilidad renovada”, manifestó Abinader, al reafirmar su compromiso de continuar impulsando una economía que genere oportunidades, fortalezca la democracia y garantice la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

Personalidades presentes en la gala

A la ceremonia asistieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó; el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam.

También estuvieron presentes el expresidente de Colombia, Iván Duque; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la presidenta de Florida International University, Jeanette Núñez; y el fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz-Rosillo.

Sobre el Adam Smith Center for Economic Freedom

El Adam Smith Center for Economic Freedom fue establecido por el estado de Florida en 2020. Se trata de un centro de estudios independiente, no partidista y de alcance internacional, enfocado en la intersección entre las políticas públicas y el libre mercado.

Su misión es informar, influir e inspirar a líderes actuales y futuros para diseñar e implementar políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana.