A pesar de que continuarán las temperaturas calurosas, para este domingo se prevén chubascos locales de débiles a moderados durante las horas de la mañana sobre las provincias La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en horas de la tarde las precipitaciones aumentarán, provocando aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Plata, entre otras provincias bajo alerta meteorológica.

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 15 provincias y al Distrito Nacional en alerta verde debido al acercamiento de una vaguada y al tránsito de una onda tropical, cuya mayor actividad nubosa se localiza al sur del mar Caribe.

Estas condiciones seguirán generando aguaceros dispersos, de moderados a fuertes en ocasiones, con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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Las provincias en alerta verde son: Monte Cristi, Puerto Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Espaillat, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.