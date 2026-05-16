Abinader participa en encuentro con estudiantes dominicanos de la Universidad Internacional de Florida

Miami, Florida. – El presidente Luis Abinader participó este sábado en un encuentro con estudiantes dominicanos de la Florida International University (FIU), donde compartió experiencias sobre liderazgo, democracia, desarrollo económico y los desafíos actuales de la región.

Durante el encuentro, acompañaron al mandatario, el ministro de Vivienda y presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CPPP), Víctor -Ito- Bisonó; el estudiante dominicano Joel Santos Valette y el cónsul interino dominicano en Miami, Gilberto Minaya.

En esa actividad, desarrollada en el área de negocios, ingeniería y política del alto centro de estudios, el mandatario también intercambió impresiones con jóvenes universitarios interesados en conocer las políticas impulsadas por su gestión en favor del crecimiento y la institucionalidad democrática de la República Dominicana.

Asimismo, conversó sobre el papel de la juventud en la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas al jefe de Estado sobre temas relacionados con economía, gobernanza, transformación digital, seguridad, empleo juvenil y cooperación internacional.

De igual modo, en la actividad desarrollada en un ambiente de diálogo e intercambio académico, el mandatario compartió con los universitarios parte de las experiencias y desafíos enfrentados durante su gestión, así como las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno dominicano para fortalecer la transparencia institucional, promover las inversiones y generar mayores oportunidades para los jóvenes.

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El jefe de Estado, también destacó la importancia de la educación, la innovación y la participación ciudadana como pilares fundamentales para el desarrollo de los países de la región.

Importancia del ITLA

Abinader destacó la importante labor que realiza el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en República Dominicana y las grandes oportunidades que ofrece a los jóvenes del país mediante formación tecnológica de calidad.

Respecto a la situación internacional, señaló que la guerra actual afecta al país, pero aseguró que su gobierno trabaja activamente para enfrentar y mitigar las dificultades que provoca este conflicto.

Sobre el proyecto del Puerto Espacial en Pedernales, afirmó que permitirá generar una gran cantidad de negocios, desarrollará la zona y se podrá convivir armónicamente con el medio ambiente.

Destaca desarrollo de las provincias

Reiteró su compromiso de crear oportunidades para los jóvenes y valoró las grandes construcciones que se ejecutan en Santo Domingo Este y celebró el notable desarrollo turístico que registran Puerto Plata, Manzanillo, Pedernales, Miches y Samaná.

Principal legado al país

El mandatario atribuyó el avance del país a la diversificación productiva y afirmó que su principal legado al país será la institucionalidad y la transparencia, y valoró el fortalecimiento de las zonas francas y el sector turístico.

Defensa de valores democráticos

El presidente Abinader valoró el interés de los jóvenes en los asuntos públicos y les exhortó a mantenerse comprometidos con la defensa de los valores democráticos, el pensamiento crítico y la búsqueda de soluciones a los retos globales.

La participación del jefe de Estado en este encuentro se realiza en el marco de su visita a la ciudad de Miami, donde será reconocido la noche de este sábado 16 por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la FIU, en honor a su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado y el fortalecimiento democrático en la región.