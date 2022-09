Academia Deportiva Luisito Mercedes celebrará aniversario

La Academia Deportiva Luisito Mercedes celebrará este domingo con varias actividades, el 22 aniversario de fundación, las cuales incluye una misa en la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en la Calle B, en Los Multis de Los Ríos, Distrito Nacional.

El acto religioso está programado para las 7:30 de la mañana,

Luisito Mercedes, presidente y fundador de la entidad deportiva, dijo que «se siente más que agradecido por la cantidad de atletas que han pasado por esa academia, desde su fundación, en el año 2010.

Afirmó muchas personas han contribuido a que esa academia haya logrado posicionarse en la formación de beisbolistas, ya que la misma cuenta con más de 500 atletas.

Indicó que se trabaja con su torneo interno, así como el campeonato navideño que se celebra cada año en el mes de diciembre.

.

Recordó que la academia, con sede en el play Astroboys de Toshiba, fue fundada en Colchones del Caribe, presidida por el empresario Jesús María López, y que desde ese momento «ha obtenido muchos logros».

«No me arrepiento de tener una gran institución de béisbol por la cual han pasado miles de atletas que son hombres de bien en la sociedad, y no me cansaré de trabajar hasta que Dios me de vida y salud, porque vine al deporte a ayudar a jóvenes que necesitan manos amigas», dijo.

Destacó el trabajo que viene realizando con niños y jóvenes del Distrito Nacional y zonas de la provincia Santo Domingo, desde su fundación.

«Más de diez mil atletas han pasado por aquí desde la fundación de nuestra academia, el 11 de septiembre del 2010, y hoy exhibe grandes éxitos, siendo una de las más importantes del el 1 al 3 en el país», afirmó.

Recordó el apoyo que le han ofrecido los periodistas Bienvenido Carmona, Yoel Adames, José Oscar Fernández, Onfalia Morillo Radhamés Díaz y otras personalidades ligadas al deporte.

Además, citó el apoyo de Abigail Soto, Abigail Peña, Salvador Ramos, Jesús María López, Carmen Henríquez, Martin Alcántara, Raymond Rodríguez, Rolando Miranda, Dalmiro Quezada, Damián Taveras y David Batista, entre otros.

De su lado, el empresario Jesús María López destacó la labor deportiva de esa entidad, en lo que respecta a la formación de jugadores.

«No me he cansado ni me cansaré de ayudar a Luisito, porque es un hombre bueno, serio, honesto y amante a los niños, los cuales aleja de las calles para un buen futuro para el país», aseguró.