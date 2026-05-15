El exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras, criticó el acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente migrantes de terceros países en proceso de deportación, al considerar que el país podría convertirse en un “vertedero migratorio” y un “centro de retención extraterritorial” de la nación norteamericana.

Durante una intervención difundida en YouTube, Taveras afirmó que el Gobierno dominicano, al suscribir un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, “está aceptando que la República Dominicana juegue el papel de un vertedero migratorio o de un centro de retención extraterritorial de los Estados Unidos”.

El exfuncionario calificó la medida como “una política inadecuada, imprudente y eventualmente peligrosa”, al señalar que, aunque se ha indicado que solo serían recibidas personas sin antecedentes penales, “resulta complejo establecer los antecedentes” de migrantes que ingresaron de manera ilegal a territorio estadounidense.

Asimismo, cuestionó que el acuerdo esté vinculado al programa “Escudo de las Américas”, al considerar que República Dominicana no cuenta con la capacidad para manejar asuntos relacionados con migración, narcotráfico y terrorismo.

“Nosotros no estamos en capacidad de gestionar ese tema”, expresó Taveras, quien además advirtió que Estados Unidos brindaría apoyo financiero al programa, pero que la responsabilidad operativa recaería finalmente sobre el Estado dominicano.

De igual modo, en una publicación en X, el exdirector de Migración (2011-2015) volvió a referirse al convenio como el “MEMORÁNDUM DEL VERTEDERO MIGRATORIO” y criticó que el alojamiento de los extranjeros pueda ser asumido por instituciones dominicanas.

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“Tal como me temía, la carga operativa pesará sobre el contribuyente dominicano”, escribió.

Taveras también cuestionó la base legal para mantener retenidos en el país a los migrantes recibidos bajo el acuerdo, argumentando que “un memorándum en ningún caso puede sustentar restricciones de ningún tipo a la libertad individual”.

“En la práctica, USA usará nuestra nación como un centro de retención administrativa extraterritorial, con extranjeros que estarán en libertad sí o sí, con perfiles absolutamente desconocidos en general”, sostuvo.

Finalmente, dirigió un mensaje al presidente Luis Abinader para que reconsidere la decisión. “¿Qué necesidad tiene el país de echarse eso encima?”, concluyó.