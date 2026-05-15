De periodistas y municipios

He observado que las noticias generadas en el interior del país muestran una tendencia a ocultar los municipios. Los redactores reportan señalando el nombre de la provincia como el lugar del hecho. Informan que el suceso ocurrió en Peravia o en Espaillat, aunque hablen de las calles del municipio cabecera.

Un caso muy reciente se apreció en la información según la cual el Gobierno inauguró un muelle en Hato Mayor, lo cual resultaría un hecho extremadamente insólito, puesto que todavía en ese municipio no se ha “construido” el mar. El hecho ocurrió en Sabana de la Mar, un municipio hecho y derecho.

Ha sido tradición ubicar -se decía fechar- la noticia en el lugar menor. El nombre de ese lugar (distrito, sección, paraje…) se destaca con mayúsculas y va seguido del lugar mayor en tipografía normal. Es -o quizá fue- norma respetada por agencias de noticias, reporteros acreditados o enviados especiales.

Por ejemplo: PUNTA CANA, Higüey; PAYA, Baní; CANCA LA REINA, Moca. A municipios como Baní, Higüey, Moca nada le suma para su localización que se le agregue el nombre de la provincia de la que son cabeceras: Peravia, La Altagracia y Espaillat. No es prudente sustituir el nombre del municipio por el de la provincia.

Algunas reseñas se refieren “al alcalde de esta provincia”, pues todavía quedan periodistas, abogados y dirigentes políticos que creen que el municipio cabecera es en sí la provincia. Sobre todo, si uno y la otra tienen igual nombre, como sucede con dieciocho provincias: La Vega, San Cristóbal… Hato Mayor.

No hace mucho leí una noticia sobre un cargamento de drogas incautado en la provincia Peravia. Tras varios párrafos consumidos encontré que el hecho se produjo en Las Salinas, municipio Matanzas. Otro despacho de prensa indica que el alcalde de Monseñor Nouel ordenó reparación de calles, pero no se menciona Bonao.

Los medios de comunicación son los menos indicados para invisibilizar a los municipios, pero incurren en esa práctica, aunque se descarte malicia. Con respecto al muelle sabanalamarino se ha alegado que ese municipio pertenece a la provincia Hato Mayor. Es cierto, pero los municipios se citan por sus nombres.

Los municipios tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima. Debo admitir que la expresión es un parafraseo de lo que dijo el gitano Melquíades cuando llevó el imán a Macondo. El municipio es el ente fundamental para la descentralización administrativa del Estado. Es autónomo y existe por sí mismo.