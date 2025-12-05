Academia Luisito Mercedes impulsa el deporte comunitario con entrega de uniformes

La Academia Deportiva Luisito Mercedes entrega 70 juegos de uniformes, con un total de 900 piezas, a los dirigentes y ligas que participan en el Torneo Navideño No. 36. Las donaciones provienen de INABIE y Eco Petróleo, tras la gestión de José Luis Mendoza, presidente del comité organizador, y Luisito Mercedes, director técnico del torneo.

El torneo dedica esta edición al Adolfo Pérez De León, director de INABIE, y disputa la Copa Ministerio de Turismo, liderada por el David Collado. Más de 2,000 atletas, entre 7 y 18 años, y 20 equipos profesionales participan en la competencia, consolidando la importancia del evento en el calendario deportivo nacional.

La entrega se realiza en Provocón, en la avenida Núñez de Cáceres esquina Kennedy, donde los organizadores entregan también el calendario oficial y el reglamento del torneo. Dirigentes y sus familiares asisten al evento, que incluye momentos de convivencia y celebración.

Luisito Mercedes destaca la relevancia de la iniciativa y asegura que “estos uniformes apoyan directamente a dirigentes que llevan más de 25 años fomentando el deporte comunitario”.

José Luis Mendoza elogia a Mercedes por su compromiso y resalta su trabajo solidario a favor de la niñez y juventud. Además, reconoce el esfuerzo de todas las ligas participantes y desea éxito a cada equipo en el torneo.

La actividad recibe también el respaldo de Yuli Norberto, director de Duquesa, quien valora la labor de Mercedes y destaca el impacto positivo del torneo en la juventud dominicana.