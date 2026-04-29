Luly Rocha denuncia persecución de motorista: “Me tiró un peñón a la guagua”

Santo Domingo.- La comunicadora dominicana Luly Rocha denunció a través de su red social Instagram un incidente de inseguridad que vivió mientras retiraba dinero en una sucursal bancaria ubicada en el sector Camino Chiquito, en Santo Domingo.

En un video difundido en la plataforma, Rocha relató que fue seguida e intimidada por un motorista luego de salir de la entidad financiera, en medio de una situación que calificó como alarmante.

“Yo estoy sacando dinero del banco y como estaba lloviendo, había un motorista ahí. Se me encuadró al lado y me dijo: ‘dame algo’. Le respondí que no tenía, pero insistía: ‘dame algo, si tú estás sacando dinero’”, narró la comunicadora.

Según explicó, tras negarse a entregar dinero, decidió marcharse del lugar, pero el individuo la persiguió durante varias cuadras, aumentando el nivel de tensión.

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“Me cayó tres, cuatro cuadras atrás y le tiró un peñón a la guagua”, afirmó.

Rocha también expresó su preocupación por el clima de inseguridad y cuestionó la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.

“¿Hasta cuándo uno va a vivir con miedo en la calle? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a velar por la seguridad de la sociedad?”, reclamó.

La comunicadora advirtió que la situación pudo haber tenido consecuencias más graves, especialmente si hubiese estado acompañada de sus hijos al momento del incidente.

El hecho ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han manifestado su inquietud por este tipo de episodios y han reiterado el llamado a reforzar la seguridad ciudadana en el país.