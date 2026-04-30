San Juan. – La dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Juan, Carolin Piña, advirtió que esa provincia “no está en venta ni en negociación”, tras rechazar los proyectos de explotación minera en la zona.

La ADP consideró que esos proyectos amenazan la vida, el medio ambiente y el futuro de las comunidades.

Dijo que promover la minería como sinónimo de desarrollo implica ignorar las graves consecuencias que ya han sufrido múltiples comunidades, como la contaminación de las aguas y daños irreversibles a la salud.

“Aquí no se trata de discursos bonitos ni de promesas que nunca se cumplen, sino de proteger nuestros recursos y garantizar la vida de nuestra gente”, enfatizó.

Aseguró que destacó que San Juan es una provincia con una clara vocación agrícola, cuya economía y sostenibilidad dependen de la producción de alimentos, por lo que consideró incompatible cualquier iniciativa extractiva que ponga en riesgo este modelo productivo.

“No somos un territorio para ser explotado y luego abandonado”, expresó.

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Subrayó que el desarrollo de la provincia no puede estar condicionado a la instalación de proyectos mineros, recordando que es responsabilidad del Estado garantizar inversiones en áreas fundamentales como educación, salud, infraestructura vial y servicios básicos.

Reiteró que la población ha sido clara en su posición, manifestando de manera constante y contundente su rechazo a la minería.

“San Juan no quiere mina. Quiere agua, vida y respeto. El verdadero desarrollo es sostenible y responde a los intereses de su gente”, afirmó.

“El pueblo habló y debe ser respetado. Quienes hoy gobiernan deben recordar que es el pueblo quien pone y también quien quita”, concluyó