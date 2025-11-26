«Actívate con el Negro» es reconocido en Premios La Flor

El portal digital ‘Actívate con el Negro’ celebra este año su octavo aniversario marcado por un importante logro: la recepción de un reconocimiento especial en los Premios La Flor, galardón que resalta su destacada labor comunicacional en el ámbito del entretenimiento y su aporte constante a la difusión del arte y la cultura en República Dominicana.

Para su fundador, José Eduardo Espiritusanto, CEO del proyecto, este logro reafirma el crecimiento y la credibilidad que la plataforma ha alcanzado desde sus inicios.

“La idea surgió por recomendación de un amigo que vio en mí ese carisma y disposición para realizar un trabajo de calidad enfocado en el entretenimiento”, recordó.

A lo largo de estos ocho años, ‘Actívate con el Negro’ ha logrado posicionarse como un referente digital gracias a su constancia, cercanía con el público y un estilo informativo dinámico.

En ese sentido, Espiritusanto destacó que la perseverancia ha sido clave para sostener un proyecto que le ha permitido realizar coberturas nacionales e internacionales desde Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.

El joven comunicador resaltó también el valor de su equipo de trabajo, integrado por profesionales capaces y proactivos como Carlos Gabriel Guzmán, Mariela Cuello, Jearly Hernández, Joens Hernández, Cecilia Zapata, Domingo de la Rosa y Erick Corniel, quienes aportan contenido diverso y especializado a cada sección del portal.

Aunque su esencia es el entretenimiento, la plataforma ha ampliado su línea editorial para incluir política, salud, teatro, cine y noticias de actualidad, consolidándose como un medio digital versátil y de amplio alcance.

Con ocho años de crecimiento continuo, coberturas internacionales y ahora un reconocimiento especial en Premios La Flor, ‘Actívate con el Negro’ reafirma su compromiso con informar, conectar y destacar el talento dominicano.