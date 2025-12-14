Entregan galardón a cantautores Olga Lara y Rafael Orlando Alberto

Santo Domingo.- Los cantautores Olga Lara y Rafael Orlando Alberto recibieron un homenaje por su trayectoria en el arte dominicano.

El homenaje se llevó a cabo durante una ceremonia celebrada en el Teatro Nacional, donde ambos cantautores recibieron un galardón, por su historia como cantantes.

Orlando Alberto, conocido en las redes como “Orlando Allens”, interpretó la canción “Un Millón de Amigos”, por lo que recibió el aplauso de los presentes.

El premio fue otorgado por el programa de televisión “Gente de Éxito”, que conduce la doctora Génova Navarro.

Orlando Alberto ya había recibido una distinción en Bolivia, donde fue elegido como embajador cultural de la UNESCO.

Esa distinción se la entregó el ingeniero René Aguilera Fierro, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija, Bolivia.