El vicepresidente del consejo, César Páez, informó que la Fiduciaria La Nacional alcanzó en 2025 una participación de mercado del 18%, posicionándose como la segunda entidad con mayor número de registros, impulsada por la expansión de sus operaciones.

Los activos de la Fiduciaria La Nacional alcanzaron los RD$254 millones al cierre de 2025, monto que refleja un crecimiento interanual de 75.6% respecto al 2024, en un contexto marcado por el fortalecimiento de su estructura financiera y la expansión de sus operaciones, informa la entidad.

En paralelo a este desempeño, anunció durante su Asamblea General de Accionistas el aumento de su capital social autorizado mediante la emisión de 73,500 nuevas acciones, las cuales fueron suscritas y pagadas por su principal accionista, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (LN).

Durante el acto, el presidente del Consejo de Administración, Rafael Dickson Morales, destacó el fortalecimiento del gobierno corporativo, subrayando la ampliación del consejo a siete miembros como una medida alineada con las mejores prácticas del sector y orientada a garantizar decisiones más estratégicas e independientes.

De su lado, el vicepresidente del consejo, César Páez, informó que la fiduciaria alcanzó en 2025 una participación de mercado del 18%, posicionándose como la segunda entidad con mayor número de registros, impulsada por la expansión de sus operaciones.

Asimismo, los activos administrados registraron un crecimiento de 57.46% en comparación con 2024, resultado de la incorporación de nuevos negocios y la valorización de su cartera.

En materia de confianza y solidez, la institución obtuvo la calificación de riesgo ASF emitida por Feller Rate, lo que reafirma la robustez de su estructura operativa, su capacidad técnica y su apego a estándares prudenciales acordes con el desarrollo del sector fiduciario en la República Dominicana.

En el ámbito operativo y tecnológico, la entidad ejecutó la actualización de su Core Fiduciario, una iniciativa orientada a optimizar la eficiencia, fortalecer los controles internos y robustecer la gestión integral de riesgos, en línea con su estrategia de crecimiento sostenible.