Actriz Fidia Peralta llega de amarillo a la alfombra

La actriz e influencer dominicana Fidia Peralta llegó a la alfombra roja de los Premios Soberano con un diseño vaporoso y elegante, confeccionado en una ciberlina de seda en color amarillo lima, confeccionado por Suzelle Taveras.

«El vestido consiste en un escote palabra de honor, con ligero drapeado en el torso y una falda amplia en tachones encontrados», detalló la diseñadora.

Además del vestuario de Bride To Be, Peralta contó con el estilismo de Melissa Gonell, el peinado de Nadiel Beltrán, el maquillaje de Patricia Lantigua, la joyería de Fancy by Elizabeth Cordero y el calzado de Laulet.En tanto que el doctor Maikel Jiménez Ferreras fue vestido de Louis Vuiito, joyas Rolex y Cartier y el estilismo de Marlon Hiraldo.

Es su primera nominación y primera alfombra a Premios Soberano 2023, lo que califica como un sueño.

Por “Liborio”, ópera prima del director Nino Martínez, ya ganó como Mejor Actriz en el pasado Festival de Cine de Fine Arts 2022 “Hecho en RD”.