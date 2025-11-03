Santiago. – En horas de la mañana de este lunes falleció Marcelo Bermúdez Estrella, reconocido empresario, escultor, exgobernador de Santiago y figura destacada de la lucha antitrujillista.

Sus familiares informaron, mediante un comunicado, que el deceso se produjo alrededor de las 8:00 de la mañana, a causa de complicaciones de salud que lo habían afectado en los últimos meses.

Marcelo Bermúdez fue un ferviente opositor a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, uniéndose desde su juventud al Movimiento 14 de Junio, una de las principales organizaciones clandestinas que luchó por la libertad y el restablecimiento del orden democrático.

Durante los años más oscuros de la dictadura, fue detenido y encarcelado en las prisiones de La 40 y La Victoria, donde sufrió torturas. Tras su liberación, se exilió, primero en Venezuela y luego en varios países de Europa, donde continuó su labor en favor de la democracia en la República Dominicana.

En 1963, Bermúdez participó activamente en el alzamiento guerrillero de las Manaclas, junto a Manolo Tavárez Justo y otros miembros del Movimiento 14 de Junio. Este levantamiento, que buscaba la restitución del gobierno constitucional de Juan Bosch tras el golpe de Estado, terminó en tragedia con la muerte de Tavárez y la mayoría de sus compañeros. Bermúdez fue uno de los pocos sobrevivientes de aquella acción, un hecho que marcó profundamente su vida y consolidó su compromiso con la justicia y la libertad.

Puedes leer: Fallece el maestro del merengue Henry Hierro

A partir de la década de 1970, tras su retiro de la actividad política armada, Bermúdez se dedicó al ámbito empresarial, fundando una de las primeras empresas en el Parque Industrial Zona Franca de Tamboril, dedicada a la producción de calzado y artículos de cuero. Su emprendimiento contribuyó al crecimiento económico de la región y lo convirtió en pionero de la industria de zona franca.

Paralelamente, desarrolló una exitosa carrera como escultor. Sus obras fueron reconocidas a nivel nacional, obteniendo premios en el Certamen León Jiménez y participando en numerosas exposiciones en museos y galerías del país. Fue también fundador de la Casa de Arte de Santiago, espacio cultural que impulsó el surgimiento de nuevos talentos artísticos en la región.

Además de su trayectoria empresarial y artística, Bermúdez mantuvo una estrecha colaboración con el expresidente Juan Bosch, quien lo incorporó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En 1996, durante la primera gestión del presidente Leonel Fernández, fue designado gobernador de la provincia de Santiago.

Por: Nathaly Tavarez / nathtavpol@gmail.com