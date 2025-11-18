SANTIAGO.-Un adolescente de 15 años fue agredido a machetazos por otro de 13 años, mientras se encontraba en la calle cinco del sector El Madrigal, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El joven herido identificado, cuyo nombre se omite por razones legales, recibió varias heridas de arma blanca en los glúteos por lo que fue llevado al hospital público San Vicente de Paúl, donde fue curado y despachado.

De acuerdo a lo informado por el agredido, el atacante de 13 años le fue encima con un machete por el simple hecho de ser amigo de varios jóvenes que han tenido diferencias con aquel.

“Yo espero que la Policía lo aprese, ya que no hice nada para que él me agrediera”, declaró la víctima, luego de salir del hospital de San Francisco de Macorís.

La Policía Nacional destacada en la provincia Duarte informó que está investigando el asunto.