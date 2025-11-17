Santo Domingo Este.– Una mujer y su hija adolescente fueron halladas muertas y una niña de 7 años herida, la tarde de este lunes dentro de una vivienda en la calle Mi Esfuerzo, sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este, en un hecho por el cual las autoridades buscan como principal sospechoso a José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, según reportes preliminares de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con las informaciones oficiales, las víctimas fueron identificadas como María Morillo Morillo, de 45 años, y su hija Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, ambas con heridas múltiples por arma blanca, conforme a las actas de levantamiento de los cadáveres.

La menor herida, cuya identidad se reserva por razones legales, recibe atenciones médicas por lesiones corto-penetrantes en ambos brazos.

El hecho fue descubierto alrededor de las 2:00 de la tarde de este lunes por Berenise Morillo Morillo, hermana de la mujer fallecida, quien encontró la puerta de la vivienda entreabierta y, al ingresar, halló a su sobrina lesionada y, en una habitación, los cuerpos sin vida de sus familiares.

La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, determinar la hora aproximada de muerte a través del Instituto Nacional de Ciencia Forense (INACIF) y localizar al presunto agresor para su arresto y posterior sometimiento a la justicia.