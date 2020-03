En el marco del 50º aniversario de la Francofonía, Michel Ocelot, reconocido realizador francés de películas de animación llegó a República Dominicana donde permanecerá hasta el 6 de marzo.

Durante su estadía, se organizarán actividades en colaboración con varias instituciones culturales, educativas y universitarios presentes en el país.

Michel Ocelot es un director de cine a quien se deben algunas de las más hermosas películas francesas de animación de estos últimos veinte años. Su filmografía de animación, para niños y adultos, empieza con “Kirikou et la sorcière” (1998); “Dilili à Paris” (2018, premiada con el César 2019 como la mejor película de animación), pasando por “Princes et Princesses” (2000) y la maravillosa película de “Azur et Asmar” (2006).

Ocelot es considerado el cineasta más refinado de la animación en Francia. Fiel al multiculturalismo, su arte mezcla poesía y sinceridad al presentar películas con mensajes dirigidos a todos, sobre diferentes aspectos de la relación humana.

Al iniciar el mes de la Francofonía, la Embajada de Francia en República Dominicana, con el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) y su dependencia, la Cinemateca Dominicana, proponen un amplio programa de proyecciones y conversatorios con el realizador francés, para descubrir o conocer una visión distinta de la animación cinematográfica, llena de poesía y de humanidad.