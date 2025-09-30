Actualidad Clima

Aguaceros afectan varios sectores de Santiago

Por
Aguaceros afectan varios sectores de Santiago

Santiago.- Más de 12 sectores de Santiago resultaron afectados por aguaceros con tormentas eléctricas de moderados a fuertes ocurrida la tarde hoy en el municipio comunicó la Defensa Civil.

Entre los sectores que reportaron calles inundadas y diferentes cañadas se desbordaron  ocasionando inundaciones repentinas  fueron  Bella Vista, La Otra Banda, Villa Liberación, La Herradura, La Canela, Zona Azul de Pekín, Antonio Guzmán, Reparto Peralta, Pastor, Los Salados, Los Reyes, Buenos Aires y Santiago Oeste, pero no hay reportes de comunidades incomunicadas.

De inmediato el director regional de la Defensa Civil en el municipio Francisco Tolentino activó los planes preventivos  para prevenir  situaciones lamentables en la zona.

Leer:

Aguaceros serán menos frecuentes; disminuye nivel de alerta

Además hizo un llamado a  la población a tomar las medidas de precaución necesarias ante la posibilidad de nuevas crecidas de arroyos y cañadas.

Mientras el  Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) comunicó que durante la tarde en  ocurrirán aguaceros moderados en la zona de Santiago, pero en  transcurso de la noche las condiciones de lluvias desaparecen porque comenzará a predominar en las condiciones del tiempo un sistema de alta presión que ocasiona cielo despejado.

TEMAS: #Aguaceros#Bella Vista#La Herradura#Santiago
Tomás Vidal Rodríguez

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos