Santiago.- Más de 12 sectores de Santiago resultaron afectados por aguaceros con tormentas eléctricas de moderados a fuertes ocurrida la tarde hoy en el municipio comunicó la Defensa Civil.

Entre los sectores que reportaron calles inundadas y diferentes cañadas se desbordaron ocasionando inundaciones repentinas fueron Bella Vista, La Otra Banda, Villa Liberación, La Herradura, La Canela, Zona Azul de Pekín, Antonio Guzmán, Reparto Peralta, Pastor, Los Salados, Los Reyes, Buenos Aires y Santiago Oeste, pero no hay reportes de comunidades incomunicadas.

De inmediato el director regional de la Defensa Civil en el municipio Francisco Tolentino activó los planes preventivos para prevenir situaciones lamentables en la zona.

Además hizo un llamado a la población a tomar las medidas de precaución necesarias ante la posibilidad de nuevas crecidas de arroyos y cañadas.

Mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) comunicó que durante la tarde en ocurrirán aguaceros moderados en la zona de Santiago, pero en transcurso de la noche las condiciones de lluvias desaparecen porque comenzará a predominar en las condiciones del tiempo un sistema de alta presión que ocasiona cielo despejado.