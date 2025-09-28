Aguaceros serán menos frecuentes; disminuye nivel de alerta

Santo Domingo.- Los aguaceros continuarán disminuyendo sobre el territorio dominicano, pero el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene once provincias en «alerta verde», más el Distrito Nacional, por posibles aguaceros que podrían registrarse en las próximas horas en poblaciones del litoral caribeño.

El «alerta verde» se mantiene para las provincias Duarte, Monseñor Nouel, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa y San Juan.

Además, Pedernales, Barahona, Monte Plata, San Pedro de Macorís, más el Distrito Nacional.

Mientras, tanto el COE como el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) descontinuaron el «alerta roja y amarilla» que regía en varias provincias, debido a la disminución de las precipitaciones.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó que no se prevé formación de ciclones tropicales en los próximos dos días en la región del Caribe.