Yadira Polanco, de las Águilas de Guachupita, se disputa el control del balón con Ashley Vivieca, de las Laguneras de San Cristóbal. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Las Águilas de Guachupita avanzaron este miércoles a la final del XII Torneo Nacional de Basket Superior Interclubes Femenino “No Violencia de Género”, tras derrotar 78-59 a las Laguneras de San Cristóbal y conquistar 2-1 la serie semifinal B, pactada al mejor de cinco.

El encuentro se disputó en el polideportivo del club Renacer, donde el conjunto capitaleño aseguró su boleto para disputar el campeonato frente a las Cinco Esquinas del club San Carlos.

Polanco y Monsac lideran el ataque ganador

Yadira Polanco comandó el triunfo con un doble-doble de 19 puntos y 13 rebotes, secundada por la veterana Sugey Monsac, quien también firmó dobles cifras con 16 tantos y 16 capturas.

Jennifer Jiménez aportó 16 unidades y 11 asistencias, mientras Mary Coronado agregó 10 puntos y Carola Hernández sumó nueve y cinco asistencias.

En el revés, Yaneiri Doñé destacó con 23 puntos y 10 rebotes, mientras Vanessa Bautista cerró con 17 unidades, nueve rebotes y siete asistencias. Marlin Linarez añadió ocho tantos.

Final arranca este viernes en Guachupita

La serie final, pactada al mejor de un 5-3 entre las Águilas y el club San Carlos, iniciará este viernes a las 4:00 de la tarde en el polideportivo del club Renacer, en Guachupita.

El segundo partido se jugará el domingo, a las 11:00 de la mañana, en el polideportivo del club San Carlos.

Las sancarleñas avanzaron a la final tras barrer 2-0 a las Élites de Yamasá en la semifinal A.

Un torneo con once equipos en competencia

El evento contó con la participación de 11 equipos en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia” y es organizado por la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), que preside Roberto Ramírez, con el apoyo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), el Ministerio de Deportes y la empresa Seaboard “Energía Limpia”.