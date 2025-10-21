Alcalde de Nueva York reitera que la ciudad no coopera con ICE, tras redada en Manhattan

NUEVA YORK.– El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró este martes que la ciudad no coopera con las autoridades federales de inmigración, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieran a varias personas en plena calle.

Adams recordó en su cuenta de X que, conforme a las leyes locales, Nueva York es una ciudad amiga de los indocumentados o «ciudad santuario» y no participa en deportaciones civiles.

Al menos cuarenta agentes de inmigración llegaron a la tarde a la Canal Street, en Manhattan, cerca de los barrios de Chinatown y SoHo, conocidos por su comercio ambulante.



La presencia de los agentes provocó caos entre los comerciantes, quienes recogieron rápidamente su mercancía e intentaron escapar. Algunos incluso cayeron mientras huían. Varios transeúntes grabaron el operativo y expresaron su rechazo gritando «¡Qué vergüenza!».

Organizaciones como Immigrant Coalition alertaron sobre el operativo mediante redes sociales, compartiendo imágenes en tiempo real.

De acuerdo con medios locales, al menos cuatro personas fueron detenidas y trasladadas, posiblemente, a un edificio federal cercano donde ICE mantiene a inmigrantes con miras a su deportación. Algunos vendedores declararon que les pidieron mostrar sus pasaportes o pruebas de estatus legal.





El alcalde Adams subrayó que la ciudad no tuvo participación en la operación y reiteró su compromiso con proteger a los indocumentados que buscan perseguir sus sueños americanos, concentrando recursos en la lucha contra criminales violentos.

La Policía de Nueva York también aclaró que no participó en el operativo y recordó que, como ciudad santuario, tanto la policía como empleados municipales están prohibidos de cooperar con autoridades de inmigración.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo cuya jurisdicción opera ICE, confirmó que agentes federales, incluyendo también miembros del FBI y la DEA, llevaron a cabo una operación basada en inteligencia en Canal Street.