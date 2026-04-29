La comunicadora Caroline Aquino no suele compartir aspectos íntimos de su vida personal, pero en una reciente entrevista en el programa radial «Solo para mujeres» se mostró un poco más abierta y reveló sus planes a futuro relacionados con la maternidad.

Durante la conversación, Aquino expresó su deseo de volver a ser madre y reveló que ya tomó medidas para preservar esa posibilidad.

“Yo sueño con tener otro hijo. Le decía a Nahiony hace unos días: “bueno, este es el año de “Ellas en la noche” (su nuevo espacio televisivo) y si Dios lo permite, voy a trabajar para que el año próximo sea para que Caroline vuelva a ser mamá”, comentó la presentadora de televisión, dejando ver su intención de planificar un nuevo embarazo.

Ante las declaraciones, la conductora del espacio Zoila Luna, le cuestionó sobre en qué consistía ese “trabajo” al que hacía referencia. Aquino explicó que ya había dado un paso importante en ese sentido: la preservación de su fertilidad.

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“Por ejemplo, hace un tiempecito me realicé la congelación de óvulos, al momento de mi divorcio. El tema de mi separación me hizo sentarme y pensar lo que yo quería a futuro”, confesó la presentadora, destacando que su decisión estuvo motivada por un proceso de reflexión tras su ruptura matrimonial.

La técnica a la que se refiere Caroline Aquino, conocida como congelación de óvulos, es un procedimiento de reproducción asistida que permite extraer los óvulos de una mujer, congelarlos y almacenarlos a temperaturas extremadamente bajas. El objetivo es preservar la calidad de los óvulos en el tiempo, “deteniendo” el envejecimiento biológico para que puedan ser utilizados en el futuro mediante técnicas de fertilización asistida.