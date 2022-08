Alcántara se aferra al Cy Young de LN

MIAMI – El as de los Marlins, Sandy Alcántara, reforzó su caso para el premio Cy Young de la Liga Nacional al derrotar a los Padres en siete entradas el lunes por la noche en una victoria de 3-0 en el parque LoanDepot.

Alcántara dispersó cuatro hits, todos sencillos, dio dos bases por bolas y ponchó a siete. No permitió que un corredor llegara a tercera, y en la única vez que hubo varios hombres en la misma entrada, Alcántara ponchó a Josh Bell buscando acabar con la amenaza en la tercera.

“¿Para qué estoy jugando?” dijo el receptor Jacob Stallings. “Conseguir a Sandy un Cy Young. eso es lo mio Eso sería una especie de emoción de mi vida”.

He aquí un vistazo a la última joya de Alcántara por los números:

• 2.52: Efectividad de Alcántara vs. clubes en posición de playoffs

En 15 de sus 24 aperturas, Alcántara se ha enfrentado a un equipo que actualmente ocupa un lugar en los playoffs. Ha registrado un comienzo de calidad en 10 de esos 15. El manager Don Mattingly dijo que el oponente ya no importa.

En el primer partido de la serie, Alcántara se vengó de los Padres, quienes lo persiguieron después de 4 2/3 entradas, el mínimo de la temporada, el 6 de mayo en San Diego. Ese club no contó con las incorporaciones recientes de Juan Soto y Bell, por lo que podría decirse que la tarea fue más difícil el lunes.

“Son realmente buenos”, dijo Alcántara. “Tienen a Soto, tienen a [Manny] Machado, tienen a Bell ahora mismo. Su mentalidad era la de ser agresivos. Y solo pensando en ello, tratar de entrar en su mentalidad, tratar de cambiar su mentalidad un poco, y salir y competir con mis mejores cosas”.

No será más fácil para Alcántara. De la forma en que se alinea el calendario, a continuación se enfrentará a los líderes Dodgers de la MLB en salidas consecutivas.