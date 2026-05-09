¡Alerta! Crucero con virus altamente contagioso se dirige a Puerto Plata con más de 100 infectados

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmó un brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess, que actualmente navega hacia Puerto Plata, República Dominicana.

Hasta el momento, se reportan 115 personas afectadas por síntomas de diarrea y vómitos a bordo de la embarcación.

El reporte oficial detalla que el contagio incluye a 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. El barco, que transporta a 3,116 viajeros y 1,131 empleados, inició su itinerario el pasado 28 de abril desde Fort Lauderdale, Florida.

Las autoridades sanitarias estadounidenses establecieron el aislamiento de los pacientes y reforzaron los protocolos de higiene en todas las áreas.

El crucero tiene previsto regresar a Cabo Cañaveral el 11 de mayo, donde se realizará una desinfección de la nave antes de retomar sus operaciones programadas.

El norovirus es un agente causante de gastroenteritis aguda que provoca la inflamación del estómago y los intestinos. Este virus presenta una alta tasa de propagación en entornos cerrados con convivencia estrecha, condiciones características de los cruceros.