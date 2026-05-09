El Grupo de Noticias Servicios Informativos Nacionales (SIN) fue reconocido en Guatemala con el premio Iris América, otorgado por la Academia Española de la Televisión, durante un encuentro que reunió a representantes de 22 países de Hispanoamérica.

El galardón fue recibido por Alicia Ortega y Ezequiel Abiú, en reconocimiento a la cobertura realizada el día de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, el 8 de abril de 2025.

Durante la ceremonia, Alicia Ortega expresó que el reconocimiento llega en medio del dolor que aún afecta a muchas familias tras la tragedia: «Resulta doloroso ser reconocidos por una tragedia de esa magnitud, cuyas secuelas aún continúan«, manifestó la periodista al dedicar el premio a todo el equipo humano de SIN.

El reconocimiento destaca la labor periodística, el compromiso y la sensibilidad del equipo de Noticias SIN al informar en uno de los momentos más difíciles para el país.

El colapso del techo de la discoteca dejó 236 muertos y 174 niños en la orfandad; el tribunal decidirá el 15 de junio de 2026 si envía a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat.

El proceso judicial se encuentra actualmente en etapa preliminar. El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reservó para el 15 de junio de 2026 el fallo sobre el posible envío a juicio de fondo de Antonio y Maribel Espaillat.