El bloque comercial importador, integrado por las principales cadenas de supermercados y más de 100 empresas, advirtió este miércoles que un aumento arancelario del 67.7% en las importaciones de galletas dulces y saladas provocaría pérdidas superiores a los 600 millones en recaudación para el Estado dominicano.

Afirman, además, que el arancel propuesto por las empresas Molinos Modernos y Molinos del Valle del Cibao impactaría de manera negativa a alrededor de 65,000 colmaderos, 500 surtidoras y a la mayoría de hogares dominicanos que adquieren estos artículos, ya que el precio final de las galletas incrementaría entre 50% y 60% para los consumidores.

Estos comerciantes expresan que a eso se suma el “riesgo de tensiones” con socios estratégicos, incluido Estados Unidos, debido a que la medida, en la práctica, impediría las importaciones a decenas de empresas dominicanas y estadounidenses.

El bloque deploró que el mercado de galletas, el cual moviliza más de RD$20 mil millones al año, quedaría concentrado casi por completo en el duopolio local, que ya controla el 92% de la producción nacional.

En este contexto, advierten que el proceso que estudia la Comisión de Defensa Comercial (CDC) avanza sin contar con la documentación mínima requerida para justificar una medida de salvaguarda.

«El país merece decisiones basadas en datos reales, no en supuestos«, insistieron. «Antes de imponer un arancel que empobrecería a millones, la CDC debe exigir y publicar la información que los fabricantes aún no han entregado», expresan en un comunicado.

Otro elemento señalado por el sector comercial es que una de las empresas solicitantes es, al mismo tiempo, el principal importador individual de galletas en el país, trayendo productos desde Guatemala y Costa Rica sin pagar arancel gracias a los acuerdos de libre comercio. Para los supermercados, este hecho contradice el alegado “desplazamiento” y revela una estrategia dual que combina producción local e importación privilegiada.

Ante este panorama, las cadenas de supermercados solicitaron formalmente suspender la investigación que realiza la CDC.