Santo Domingo. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), inició este lunes una nueva etapa de gestión con la juramentación de su nuevo administrador general, el ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, designado mediante el Decreto 653-25 por el presidente Luis Abinader. La ceremonia fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Tras la juramentación, Santos reconoció la labor de su antecesor, Martín Robles, quien lideró la institución durante cinco años. «Estamos ante una empresa que juega un rol fundamental en el desarrollo económico del país. Agradecemos al ingeniero Robles por su gestión», afirmó el funcionario.

Al asumir sus funciones, Rodríguez Tejada destacó su compromiso con la modernización de la red, el fortalecimiento de la seguridad operativa y la alineación de cada proyecto con las metas nacionales de desarrollo energético.

El nuevo administrador enfatizó la continuidad del Plan de Expansión 2024-2035, que identifica obras prioritarias en líneas y subestaciones para garantizar la estabilidad, eficiencia y capacidad futura del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). «La ETED seguirá siendo un referente técnico y un aliado esencial en el progreso energético de República Dominicana», aseguró.

Transparencia, coordinación y desarrollo sostenible

Rodríguez Tejada reafirmó que su gestión priorizará la calidad del servicio, la transparencia y la responsabilidad social, trabajando en coordinación con las demás entidades del sector eléctrico para garantizar la confiabilidad del SENI.

Este enfoque respalda la misión institucional de la ETED: ofrecer un servicio de transmisión seguro, eficiente y resiliente, que impulse el desarrollo económico, social y ambiental del país

El nuevo administrador es ingeniero eléctrico egresado de UNAPEC, con una licenciatura en Derecho por la CDEP y un MBA en Administración de Empresas por la misma universidad. Además, cursó una maestría en Mecánica Caterpillar en el Institute of the Americas, en Miami, y cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001.

Su trayectoria profesional incluye cargos gubernamentales, como viceministro de Energía Nuclear y de Electricidad, así como funciones de ingeniería, mantenimiento y gestión en empresas del sector energético. También posee experiencia en administración corporativa, que fortalece su perfil técnico y directivo.