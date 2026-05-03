SAN JUAN.- Miles de ciudadanos marchan este domingo hacia el muro de la presa de Sabaneta, donde se realizará una concentración en protesta contra la explotación minera en la provincia San Juan.

Durante el recorrido de la marcha-caravana, cientos de personas se han sumado en apoyo a los manifestantes.

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El grupo tiene previsto concentrarse en el muro de la presa de Sabaneta como punto principal de la protesta.