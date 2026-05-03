¿Te imaginas despertar donde comenzó el Nuevo Mundo?. La Ciudad Colonial se presenta como el escenario perfecto para disfrutar este fin de semana largo, con una amplia oferta de experiencias que combinan patrimonio, gastronomía, cultura, compras y hospitalidad en un mismo destino.

Más allá de sus monumentos y calles llenas de historia, el centro histórico invita a vivirlo a través de una diversa red de negocios, hoteles, restaurantes, galerías y emprendimientos que enriquecen la experiencia de quienes la visitan.

Gastronomía

En este recorrido, puede encontrar los mejores sabores para degustar. Restaurantes, cafés y espacios gastronómicos como Casa dei Fratelli, La Teatrera, Cacha Arepas, Pizza Hut, Casa Gastronómica Dominicana, Comedor Josefina y Cafetería Mangos forman parte de una oferta culinaria ideal para compartir.

Puedes leer. ¿Por qué la Ciudad Colonial se convierte en primer Destino Turístico Inteligente de RD?

Identidad local

Moda, diseño, artesanía y hallazgos únicos esperan en espacios como Marmoli, Marlene Molina, Sol Tropic, Gift Shop Mercado Artesanal y Clásico Cigar, lugares perfectos para llevarse un recuerdo auténtico de la zona.

Arte y cultura

En la Ciudad Colonial encontrarás galerías y espacios creativos como Pendones Estudio Galería, Cristal Gallery y Casa Mella Russo, los cuales complementan la experiencia con propuestas culturales y artísticas de primer nivel.

Una ciudad viva y cercana

La experiencia se completa con colmados, farmacias, salones, barberías, supermercados, casas de cambio y otros pequeños negocios que forman parte del tejido cotidiano que da vida al centro histórico.

La invitación es a caminar sus calles, descubrir nuevos rincones y apoyar los negocios locales que se mantienen activos, haciendo de la Ciudad Colonial un destino vibrante para residentes y visitantes.

Hospedaje

Aquí presentamos algunas opciones para todos los estilos, desde hoteles boutique hasta alojamientos patrimoniales: Casa del Árbol, Hotel Billini, Hotel Restaurante Odette, Suite Colonial ABC, Hotel Mansión Colonial, Aparta Hotel Roma, Hostal Mi Rincón, Hotel Casa Libertad, Hotel Boutique Palacio y El Beaterio.