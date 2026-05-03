Ronald Acuña Jr., ha sido enviado a la lista de lesionados por 10 días.

Los Bravos de Atlanta confirmaron que el estelar jardinero venezolano, Ronald Acuña Jr., ha sido enviado a la lista de lesionados por 10 días, tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierda.

La lesión se produjo durante la jornada del sábado, en la segunda entrada del encuentro frente a los Rockies de Colorado.

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Mientras Acuña realizaba un esfuerzo por llegar a la inicial, una molestia repentina lo obligó a frenar su carrera en seco.

Aunque el patrullero logró abandonar el terreno por su propio pie, lo hizo con una cojera evidente que encendió las alertas en el dugout de Atlanta.