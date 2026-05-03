Deportan desde PR a “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento” vinculados a asalto en joyería de Cristo Rey

SANTO DOMINGO.– Los hermanos conocidos como “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento” fueron deportados desde Puerto Rico y recibidos por la Policía Nacional, a través de la OCN-Interpol Santo Domingo, tras ser vinculados al asalto a una joyería en Cristo Rey y a otros delitos.

La institución informó que ambos imputados serán presentados ante la jurisdicción competente para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.

Los detenidos, Wilner Rafael Solano García (“El Mello Loco”) y Wilmer Rafael Solano García (“El Mello Sangriento”), ambos de 22 años, están señalados como presuntos implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, ocurrido el pasado 7 de marzo en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional.

Los hermanos fueron entregados a las autoridades dominicanas tras su llegada por la terminal turística Sans Souci, a bordo de la embarcación Kydon, de la empresa Ferries del Caribe.

El operativo se realizó de manera coordinada entre la Dirección General de Migración, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público y la Oficina Central Nacional Interpol Santo Domingo. Asimismo, contó con el respaldo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza de Puerto Rico.

Tras su desembarque, los detenidos quedaron bajo custodia de agentes del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional.

Ambos son requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por presunta asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada. Según las autoridades, contra los imputados pesan la orden No. 01399-2026, emitida el 17 de abril de 2026 por un juzgado de instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, y la orden No. 0053-MARZO-2026, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Además, figuraban en una notificación roja de búsqueda y captura internacional, lo que permitió su localización y posterior deportación. Las investigaciones los vinculan con un hecho violento que dejó al menos una persona fallecida y varios afectados, incluyendo el asalto a mano armada en el referido establecimiento comercial de Cristo Rey.