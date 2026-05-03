Un hombre murió la madrugada de este domingo, luego de que la camioneta en la que se desplazaba se precipitara por un barranco en las cercanías del puente El Limón, en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa.

La víctima fue identificada como Enríquez Pujols, y según reportes preliminares el fallecido era hermano del diputado Ángel María Sánchez.

Al lugar del hecho acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente, incluyendo factores como la velocidad, la visibilidad y posibles fallas humanas en la vía.