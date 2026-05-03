SANTIAGO.-Productores hortícolas de las comunidades de Tireo y Constanza, provincia La Vega, denunciaron ayer que debido a la gran cantidad de agua que ha caído en los últimos días sus productos se están dañando al tiempo que reportan una sobre-producción de zanahoria.

Gabriel Durán, productor del Valle de Constanza, informó que muchos cosecheros están optando por lanzar a los vertederos de basuras su producción tras dañárseles o “pudrirse” por la gran cantidad de lluvias registradas en los últimos días.

“A esta situación se agrega una disminución en los precios de los productos que cosechamos como zanahoria, lechuga y repollo”, subrayó Durán.

Indicó que producir saco de zanahoria cuesta entre 700 y mil pesos, pero que su precio actualmente en los mercados ronda entre los 500 y 600 pesos por cada saco.

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Asimismo, dijo que producir un repollo cuesta entre 90 y 100 pesos, y que también el precio de ese producto ha bajado considerablemente.

Solicitó la intervención del ministerio de Agricultura, a fin de proteger a los cosecheros tanto de Tireo como de Constanza por los diferentes problemas que confrontan.

En los últimos días las lluvias han mermado en gran parte del Cibao Central.