Mi Ferrari

A Luis Guillermo, fanático del fútbol, de “El Padrino” y de que las cosas se hagan con honestidad.

Mi hermano en los afectos, Santiago Castro Ventura, destacado pediatra, expresidente de la AMD y galardonado historiador me hizo llegar esta entrevista al futbolista senegalés Sadio Mané:

“Para que quiero diez Ferraris, 20 relojes con diamantes y dos aviones. ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre y trabajé en el campo. Sobreviví a tiempos muy difíciles, jugué descalzo y no fui a una escuela porque mis padres no tenían dinero. Viví en una extrema pobreza. Hoy, con lo que gano, puedo ayudar a la gente, dijo el delantero del Club Inglés Liverpool. Para mí lo más importante es lo que pueda hacer por Sédhiuo, el pueblo en que nací.

Prefiero construir escuelas, un estadio, proporcionar ropas, zapatos y alimentos para personas en extrema pobreza; además, doy 70 euros al mes a todas las personas, en mi pobre región de Senegal, para contribuir a su economía familiar. Sadio Mané ha dado una lección de humildad a sus compañeros que ganan sueldos que gastan de forma indiscriminada en lujos sin sentido, y está consciente de qué le costó llegar al lugar donde esta. Además, indicó que no pierde el tiempo en discotecas, y que los bienes materiales no son lo más importante para él, lo valioso es ver salir a mi pueblo de la pobreza y que lo niños no tengan las necesidades que yo pasé. Al verlos felices a ellos me siento feliz”.

Veré más juegos del Liverpool; recuerdo una noticia de los vehículos de lujo de nuestros cantantes urbanos y una frase de un originario de Liverpool, John Lennon en un concierto de “Los Beatles” (1963) al que asistió la Reina y la realeza: “Los que están sentados en los asientos más baratos, aplaudan; el resto basta que sacudan sus joyas”.