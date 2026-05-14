Tasa de obesidad crece en países de bajos ingresos

Las tasas de obesidad han crecido a mayor ritmo en los países de ingresos bajos y medios durante los últimos 45 años, mientras que se han estancado en la mayoría de las naciones de ingresos altos.

Este hallazgo proviene de un estudio de la NCD Risk Factor Collaboration publicado en la revista Nature, que analizó datos de 232 millones de personas en 200 países entre 1980 y 2024.

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El informe indica que la prevalencia de la obesidad en adultos ha alcanzado niveles de entre el 30 % y el 40 % en países de América Latina, como Brasil, y de Europa Central, como Rumanía y Chequia.

Obesidad

Por el contrario, en Europa Occidental, los niveles de obesidad en adultos se sitúan actualmente en un rango inferior, de entre el 11 % y el 23 %.

Los investigadores señalan que el crecimiento de esta condición se ha acelerado en las economías en desarrollo debido a variaciones en la calidad y cantidad de los alimentos disponibles.

Majid Ezzati, coordinador del análisis e investigador del Imperial College London, afirma que estas tendencias desafían la visión de una epidemia global uniforme, mostrando en su lugar una situación diversa según el nivel de ingresos de cada territorio.

El estudio concluye que las trayectorias de la obesidad son heterogéneas. Mientras que en los países ricos el estancamiento de las cifras se observó primero en la población infantil y una década después en adultos, en las naciones de menores ingresos el aumento sigue siendo brusco y constante.

Expertos vinculados al trabajo destacan la necesidad de programas específicos para abordar el incremento en estas regiones.