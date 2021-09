Operación Falcón

No lleva nombre de una especie marina, pero tiene las mismas dimensiones de dano social o superiores a “Medusa”, “Coral” y “Caracol”. La Operación Falcón no solo nos desnuda como un país nido del tráfico de drogas sino que muestra el sistema de impunidad que prevaleció en la República Dominicana en los dos últimos gobiernos del PLD encabezado por Danilo Medina.

El trasiego de drogas que encabezaron Florian Feliz, Figueroa Agosto y César “El Abusador”son un ejemplo de esa impunidad. No se puede mantener un negocio ilicito a esa escala sin la participación y permisibilidad de las autoridades, pero este nuevo tiene la particularidad de que aparte de lo inmenso en en el manejo de la droga y el lavado, era un negocio famiiar donde participaban las esposas, padres, hermanos, hijos, amigos y hasta las amantes de los varios jefes que tenia la organización.

Cómo es posible que durante ocho años no se dieran cuenta que estaba entrando tanta droga, y al mismo tiempo salía hacia Los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa?

Por que no se le daba seguimiento a tanta gente que tenia historial de narcotráfico y lavado, que andaba cargados de ostentación?.

Lo más lamentable del caso es que estamos tan mal como sociedad que esas personas son vistas como héroes, que tiene la oportunidad de darse la gran vida, y que probablemente pasen dos o tres años de penurias, pero ya tienen asegurada una vida de opulencia para siempre.

Mi hija mayor me hizo ver dos episodios de una serie de Neflix llamada “The Cocaine Cowboys” que muestra una banda de Miami muy similar, en los años 80s y 90s, a la “Operación Falcón”, la cual me negué a seguir viendo, pues no era más que una exaltación de las acciones en el capo del narcotráfico y el crimen de dos malvados, y ese no es el ejemplo que hemos preconizado durante decadas en “Algo más que salud”.

Por: José Díaz

[email protected]